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Ракурс
Російська армія обстріляла інфраструктуру в Конотопі та Нікополі. Фото:

Армія рф атакувала інфраструктуру в Конотопі та Нікополі

4 чер 2024, 19:48
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Російська армія продовжує завдавати ударів по мирних українських містах.


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У вівторок, 4 червня, противник атакував Конотоп Сумської області. Був приліт по виробничій інфраструктурі міста. Люди не постраждали, а всі наслідки російської атаки уточнюють. Через обстріл тимчасово обмежений рух трамваїв у бік мікрорайону «Житломасив». Про це мер Конотопу Артем Семеніхін повідомив у Facebook.

У Конотопі відбувся приліт — черговий акт тероризму з боку рф. Була вражена виробнича інфраструктура нашого міста, — зазначив міський голова.

Під обстрілами росіян перебував і Нікопольський район Дніпропетровської області. Як повідомив голова ОВА Сергій Лисак, Нікопольщина пережила важкий день, бо росіяни завдали 14 ударів дронами-камікадзе та один раз вдарили з артилерії. Під обстрілами перебували Нікополь, Мирівська та Покровська громади.

Через ці атаки пошкоджена агрофірма та два інфраструктурні об'єкти. Загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, 4 червня російська армія завдала ракетного удару по Дніпру, внаслідок чого постраждали семеро містян. В обласному центрі пошкоджено 16 багатоповерхівок, 31 приватний будинок, школу, лікарню та поліклініку.

Джерело: Ракурс


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