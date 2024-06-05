У Запоріжжі відновили рух греблею ДніпроГЕС (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n196027-u-zaporijji-vidnovyly-ruh-grebleu-dniproges-video.htmlРакурс
У Запоріжжі через чотири дні після російського обстрілу запустили дорожній рух греблею ДніпроГЕС.
Про це сьогодні, 5 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
За 4 дні від моменту ворожого обстрілу люди, які займалися відновленням руху, зробили неймовірне, — наголосив Федоров. — Всі працювали цілодобово, щоб мешканці Запоріжжя якомога швидше могли пересуватися між двома берегами безпечно і без заторів.
Він зазначив, що до відновлення руху були залучені:
- Державна спеціальна служба транспорту;
- працівники станції;
- комунальники міста;
- підрядники ТОВ «Промисловий альпінізм» і ТОВ «Автомагістраль-Південь»;
- спеціалісти Українського інституту сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського;
- патрульна поліція;
- обласна та міська влада.
У Telegram-каналі патрульної поліції Запорізької області зазначається, що рух греблею здійснюватиметься по одній смузі в кожному напрямку зі швидкісним обмеженням 30 км/год.
Також нагадуємо водіям великовагових транспортних засобів про заборону руху греблею транспорту, вага якого перевищує 3,5 тонни. Рух вантажних транспортних засобів здійснюється через острів Хортиця Вантовим, Арковим та мостом імені Преображенського, — наголошують у поліції.