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Ракурс
Рух греблею ДніпроГЕС поновлено, скріншот відео

У Запоріжжі відновили рух греблею ДніпроГЕС (ВІДЕО)

5 чер 2024, 18:28
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У Запоріжжі через чотири дні після російського обстрілу запустили дорожній рух греблею ДніпроГЕС.


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Про це сьогодні, 5 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За 4 дні від моменту ворожого обстрілу люди, які займалися відновленням руху, зробили неймовірне, — наголосив Федоров. — Всі працювали цілодобово, щоб мешканці Запоріжжя якомога швидше могли пересуватися між двома берегами безпечно і без заторів.

Він зазначив, що до відновлення руху були залучені:

  • Державна спеціальна служба транспорту;
  • працівники станції;
  • комунальники міста;
  • підрядники ТОВ «Промисловий альпінізм» і ТОВ «Автомагістраль-Південь»;
  • спеціалісти Українського інституту сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського;
  • патрульна поліція;
  • обласна та міська влада.

У Telegram-каналі патрульної поліції Запорізької області зазначається, що рух греблею здійснюватиметься по одній смузі в кожному напрямку зі швидкісним обмеженням 30 км/год.

Також нагадуємо водіям великовагових транспортних засобів про заборону руху греблею транспорту, вага якого перевищує 3,5 тонни. Рух вантажних транспортних засобів здійснюється через острів Хортиця Вантовим, Арковим та мостом імені Преображенського, — наголошують у поліції.

Джерело: Ракурс


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