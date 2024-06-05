Рух греблею ДніпроГЕС поновлено, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n196027-u-zaporijji-vidnovyly-ruh-grebleu-dniproges-video.html

Ракурс

У Запоріжжі через чотири дні після російського обстрілу запустили дорожній рух греблею ДніпроГЕС.

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Про це сьогодні, 5 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За 4 дні від моменту ворожого обстрілу люди, які займалися відновленням руху, зробили неймовірне, — наголосив Федоров. — Всі працювали цілодобово, щоб мешканці Запоріжжя якомога швидше могли пересуватися між двома берегами безпечно і без заторів.

Він зазначив, що до відновлення руху були залучені:

Державна спеціальна служба транспорту;

працівники станції;

комунальники міста;

підрядники ТОВ «Промисловий альпінізм» і ТОВ «Автомагістраль-Південь»;

спеціалісти Українського інституту сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського;

патрульна поліція;

обласна та міська влада.

У Telegram-каналі патрульної поліції Запорізької області зазначається, що рух греблею здійснюватиметься по одній смузі в кожному напрямку зі швидкісним обмеженням 30 км/год.

Також нагадуємо водіям великовагових транспортних засобів про заборону руху греблею транспорту, вага якого перевищує 3,5 тонни. Рух вантажних транспортних засобів здійснюється через острів Хортиця Вантовим, Арковим та мостом імені Преображенського, — наголошують у поліції.