Пасажирський експрес з українцями та вантажний потяг зіштовхнулися в Чехії. Фото: HZS_Pardubice

https://racurs.ua/ua/n196040-pasajyrskyy-poyizd-z-ukrayincyamy-ta-tovarnyak-zishtovhnulysya-v-chehiyi-ie-jertvy.html

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Масштабна авіація на залізниці сталася у Чехії вночі, 6 червня.

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У районі міста Пардубиці зіштовхнулись пасажирський і вантажний потяги. У пасажирському експресі компанії RegioJet, який прямував до українського Чопа, їхали 380 людей. А у товарному потягу з 21 вагона були лише машиністи. Про це повідомили медіа iDNES, пожежна служба та поліція Чехії.

Зазначається, що внаслідок зіткнення загинули четверо осіб, а ще понад 20 дістали різні травми.

Причини аварії зараз розслідують правоохоронці. Попередньо відомо, що зіткнення сталося через помилку машиніста RegioJet.

Тим часом прес-служба «Укрзалізниці» повідомила, що причіпні вагони, у яких люди їхали до Чопа, були розташовані всередині поїзда. Ніхто з цих пасажирів не загинув та не отримав серйозних травм.

Попри форс-мажор на чеській території, «Укрзалізниця» працює над організацією перевезення пасажирів поїздів, які затримаються, до місць призначення, — йдеться в повідомленні.

V Pardubicích došlo ke srážce osobního a nákladního vlaku. Na místě aktuálně probíhá zásah všech složek IZS, byl vyhlášen traumaplán, na místě je velké množství zraněných, nemůžeme vyloučit ani mrtvé. #policiepakpic.twitter.com/P4EHlAAYQD — Policie ČR (@PolicieCZ) June 5, 2024

Нагадаємо, з 28 березня 2024 року розпочав курсування новий міжнародний рейс між Прагою та Чопом, який поєднує зручним нічним сполученням столицю Чехії, словацький Кошице та український Чоп.