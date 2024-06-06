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Ракурс
Пасажирський експрес з українцями та вантажний потяг зіштовхнулися в Чехії. Фото: HZS_Pardubice

Пасажирський поїзд з українцями та товарняк зіштовхнулися в Чехії, є жертви

6 чер 2024, 09:50
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Масштабна авіація на залізниці сталася у Чехії вночі, 6 червня.


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У районі міста Пардубиці зіштовхнулись пасажирський і вантажний потяги. У пасажирському експресі компанії RegioJet, який прямував до українського Чопа, їхали 380 людей. А у товарному потягу з 21 вагона були лише машиністи. Про це повідомили медіа iDNES, пожежна служба та поліція Чехії.

Зазначається, що внаслідок зіткнення загинули четверо осіб, а ще понад 20 дістали різні травми.

Причини аварії зараз розслідують правоохоронці. Попередньо відомо, що зіткнення сталося через помилку машиніста RegioJet.

Тим часом прес-служба «Укрзалізниці» повідомила, що причіпні вагони, у яких люди їхали до Чопа, були розташовані всередині поїзда. Ніхто з цих пасажирів не загинув та не отримав серйозних травм.

Попри форс-мажор на чеській території, «Укрзалізниця» працює над організацією перевезення пасажирів поїздів, які затримаються, до місць призначення, — йдеться в повідомленні.

Пасажирський експрес з українцями та вантажний потяг зіштовхнулися в Чехії. Фото: HZS_Pardubice

Пасажирський експрес з українцями та вантажний потяг зіштовхнулися в Чехії. Фото: HZS_Pardubice

Пасажирський експрес з українцями та вантажний потяг зіштовхнулися в Чехії. Фото: HZS_Pardubice

Нагадаємо, з 28 березня 2024 року розпочав курсування новий міжнародний рейс між Прагою та Чопом, який поєднує зручним нічним сполученням столицю Чехії, словацький Кошице та український Чоп.

Джерело: Ракурс


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