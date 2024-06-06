ГУР знищило ще один корабель рф. Фото:

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Ракурс

Російське судно було знищене в акваторії Чорного моря в окупованому Криму.

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Вночі 6 червня був ліквідований ще один корабель Чорноморського флоту російської федерації. Професійно спрацювали спецпідрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони. Про це представник ГУР Андрій Юсов заявив в ефірі телемарафону.

Ще знищене сьогодні вночі одне вороже судно в чорноморській акваторії. Деталі будуть трошки згодом. Робота спецпідрозділів ГУР МО, морський удар, все влучно. І ще мінус один ворожий корабель… Власне це ще одна «морська нерухомість» на дні українського Чорного моря, на Кримському узбережжі. Це факт. Деталі будуть сьогодні. І так, яскраве відео буде також, — зазначив розвідник.

Нагадаємо, внаслідок нічної операції ГУР МО у ніч на 30 травня у тимчасово окупованому Криму були уражені ворожі морські цілі. Зокрема, спецпризначенці «Group 13» знищили два ворожі катери КС-701 «Тунець» та уразили ще два судна такого ж типу.