Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
ГУР знищило російський рейдовий буксир «Сатурн». Фото:

ГУР показало знищення російського буксиру «Сатурн» (ВІДЕО)

6 чер 2024, 12:18
999

Російський буксир знищили спецпризначенці ГУР в окупованому Криму.


.

Вночі, 6 червня, спецпідрозділ 9-го департаменту Головного управління розвідки МОУ біля берегів захопленого росіянами півострова завдав успішного удару по російському рейдовому буксиру проекту 498 «Сатурн» або «Протей». Про це воєнна розвідка повідомила у Facebook.

Операція була проведена в акваторії озера Панське. Бійці ГУР завдали вогневого ураження по судну після того, як успішно прорвали лінії оборонних загороджень окупантів у чорноморській акваторії.

Нагадаємо, сьогодні у Головному управлінні розвідки заявили про ліквідацію ще одного корабля Чорноморського флоту російської федерації. Деталі спецоперації розвідники розкривати відразу не стали.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів