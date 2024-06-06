ГУР знищило російський рейдовий буксир «Сатурн». Фото:

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Російський буксир знищили спецпризначенці ГУР в окупованому Криму.

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Вночі, 6 червня, спецпідрозділ 9-го департаменту Головного управління розвідки МОУ біля берегів захопленого росіянами півострова завдав успішного удару по російському рейдовому буксиру проекту 498 «Сатурн» або «Протей». Про це воєнна розвідка повідомила у Facebook.

Операція була проведена в акваторії озера Панське. Бійці ГУР завдали вогневого ураження по судну після того, як успішно прорвали лінії оборонних загороджень окупантів у чорноморській акваторії.

Нагадаємо, сьогодні у Головному управлінні розвідки заявили про ліквідацію ще одного корабля Чорноморського флоту російської федерації. Деталі спецоперації розвідники розкривати відразу не стали.