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ГУР уничтожило российский рейдовый буксир Сатурн. Фото:

ГУР показало уничтожение российского буксира «Сатурн» (ВИДЕО)

6 июн 2024, 12:18
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Російський буксир знищили спецпризначенці ГУР в окупованому Криму.


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Вночі, 6 червня, спецпідрозділ 9-го департаменту Головного управління розвідки МОУ біля берегів захопленого росіянами півострова завдав успішного удару по російському рейдовому буксиру проекту 498 «Сатурн» або «Протей». Про це воєнна розвідка повідомила у Facebook.

Операція була проведена в акваторії озера Панське. Бійці ГУР завдали вогневого ураження по судну після того, як успішно прорвали лінії оборонних загороджень окупантів у чорноморській акваторії.

Нагадаємо, сьогодні у Головному управлінні розвідки заявили про ліквідацію ще одного корабля Чорноморського флоту російської федерації. Деталі спецоперації розвідники розкривати відразу не стали.

Источник: Ракурс


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