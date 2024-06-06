Уряд Німеччини розробив новий план на випадок війни

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Уряд Німеччини розробив новий план на випадок війни.

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5 червня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Німеччина має підготуватися до можливої ​​війни з росією до 2029 року. Тепер німецький уряд представив новий військовий план — «Рамкову директиву із загальної оборони». У документі прописані заходи, які мають бути вжиті під час воєнного конфлікту. Bild перерахував основні тези плану.

Відповідно до плану, війська НАТО мають бути перекинуті через усю країну на східний фланг, де також будуть перебувати сили бундесверу.

Підвальні приміщення, підземні автостоянки та станції метро повинні використовуватися як тимчасові бункери для населення.

Поки Німеччина захищається, Бундестаг не має розпускатися.

Влада може віддати наказ про термінову евакуацію з деяких районів країни. При цьому заборонено поділяти сім’ї.

Лікарні мають бути готовими до «раптового напливу великої кількості пацієнтів протягом тривалого періоду часу».

У разі війни Німеччини загрожує криза поставок: наприклад, овочів та фруктів. Тому Міністерство продовольства може унормувати розподіл їжі. Уряд зберігатиме пшеницю, жито та овес у секретних місцях. Існує також надзвичайний резерв (рис, бобові) для забезпечення населення, особливо у міських центрах, одним гарячим обідом на день.

Влада може зобов’язати компанії виробляти товари лише потреб оборони.

У разі війни повертається обов’язкова служба для призовників. Це означає, що громадяни можуть бути призвані до армії у будь-який час.

Служба зайнятості може зобов’язати громадян віком 18 років і більше працювати на певних роботах: наприклад, у сфері догляду за хворими, поштою, пекарнями.