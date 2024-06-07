Уряд спростив військовий облік для українців за кордоном, фото: «АрміяInform»

https://racurs.ua/ua/n196103-viyskovyy-oblik-dlya-ukrayinciv-za-kordonom-sprostyv-kabmin-minoborony.html

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Кабмін сьогодні, 7 червня, ухвалив зміни до постанов, що регулюють військовий облік та мобілізацію.

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Зокрема, уряд підтримав проект постанови № 560, розроблений Міноборони з метою приведення до вимог ст. 37 закону «Про військовий обов’язок і військову службу» та врегулювання питань постановки на військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які перебувають за межами держави. Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

Зокрема:

нововведення стосуються можливості постановки на військовий облік через закордонні дипломатичні установи України для осіб, які перебувають не в Україні понад три місяці. Відтепер призовники, військовозобов’язані та резервісти зможуть ставати на облік без особистої присутності у районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки;

з переліку документів, що підтверджують право на відстрочку від призову для українців за кордоном, виключено вимогу про подання висновку лікарсько-консультативної комісії про потребу в постійному догляді для осіб з інвалідністю ІІ групи. Це дозволить уникнути зайвої бюрократії та спростити процедуру.

Крім того, змінено порядок надання інформації про адміністративні правопорушення призовників, військовозобов’язаних та резервістів — тепер ці дані будуть надсилатися районними (міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки до поліції в електронному вигляді.