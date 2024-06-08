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Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

Спецпризначенці СБУ за тиждень знищили понад 200 окупантів та дев’ять танків (ВІДЕО)

8 чер 2024, 11:57
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Спецпризначенці Служби безпеки України за тиждень вразили ударними дронами та іншими вогневими засобами 212 окупантів.


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Про це сьогодні, 8 червня, повідомив прес-центр СБУ.

Також за цей період було вражено:

  • дев’ять танків;
  • 13 ББМ;
  • 24 артсистеми і РСЗВ;
  • чотири системи ППО;
  • 167 автомобілів;
  • чотири БПЛА;
  • 16 антен зв’язку та одну автоматичну систему спостереження;
  • три човни;
  • 94 ворожі позиції та укріплення;
  • два склади з боєприпасами.

Джерело: Ракурс


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