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Знищення російських загарбників, скріншот відео
Спецпризначенці СБУ за тиждень знищили понад 200 окупантів та дев’ять танків (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n196113-specpryznachenci-sbu-za-tyjden-znyschyly-ponad-200-okupantiv-ta-dev-yat-tankiv-video.htmlРакурс
Спецпризначенці Служби безпеки України за тиждень вразили ударними дронами та іншими вогневими засобами 212 окупантів.
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Про це сьогодні, 8 червня, повідомив прес-центр СБУ.
Також за цей період було вражено:
- дев’ять танків;
- 13 ББМ;
- 24 артсистеми і РСЗВ;
- чотири системи ППО;
- 167 автомобілів;
- чотири БПЛА;
- 16 антен зв’язку та одну автоматичну систему спостереження;
- три човни;
- 94 ворожі позиції та укріплення;
- два склади з боєприпасами.