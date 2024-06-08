Швейцарія надасть понад 50 млн євро допомоги Україні. Фото:

https://racurs.ua/ua/n196122-shveycariya-anonsuvala-ukrayini-dopomogu-na-ponad-50-mln-ievro.html

Ракурс

Швейцарія надасть Україні грошову допомогу в розмірі 58,7 млн швейцарських франків — 60,52 млн євро.

.

Федеральна рада Швейцарії вирішила перерахувати Києву цю суму, яка має піти на підтримку сфери цифровізації та електронного урядування впродовж чотирьох років. Гроші надійдуть у межах проекту «Електронне врядування задля підзвітності влади та залученості громади» (EGAP), що сприяє цифровій трансформації влади України та підтримується Швейцарією з 2015 року. Про це повідомила прес-служба швейцарського уряду.

Протягом 2024−2028 років Швейцарська агенція розвитку та співробітництва виділить 58,7 млн швейцарських франків, — йдеться у повідомленні.

Крім того, ці гроші повинні будуть спрямовані на проекти в українських областях, які постраждали від війни та є важливими для майбутньої відбудови України. Головними напрямками названо сферу охорони здоров’я, освіти та гуманітарного розмінування.

Зазначається, що Берн офіційно оголосить про допомогу на наступній Конференції з відновлення України, яка відбудеться 11−12 червня у Берліні.

Нагадаємо, 3 червня Верхня палата парламенту Швейцарії відхилила виділення Україні допомоги у розмірі 5,5 млрд. дол. Законодавці заявили, що пакет порушує так зване положення про «боргове гальмо» у Швейцарії, і відхилили його за два тижні до того, як швейцарський уряд має провести саміт високого рівня, спрямований на допомогу у встановленні миру в Україні.