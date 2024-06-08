Росіяни заявили про наліт дронів на Дагестан. Фото:

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Ракурс

Російський Дагестан перебував під атакою безпілотників у суботу, 8 червня.

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Дагестан атакували нібито українські дрони, причому сталося це вперше з початку повномасштабного вторгнення. Один БПЛА нібито «впав» поряд з нафтовим родовищем у Ногайському районі. Ворог заявляє про влучання по повітряній цілі зі стрілецької зброї. Про це повідомив Telegram-канал Mash.

Російська пропаганда стверджує, що їй вдалося ідентифікувати тип дронів й на відео нібито зображений «Мугін-5 Про» довжиною 3,5 м та розмахом крил 5 м. Такий дрон може розвивати швидкість до 150 км/год й летіти від запуску до точки прильоту сім годин.

Нагадаємо, 8 червня безпілотники вперше з початку повномасштабної війни атакували Північну Осетію. Російська влада заявила, що у Моздоку, де розташований військовий аеродром, з якого злітають МіГ-31К, було збито три БпЛА. Українські ЗМІ повідомили, що ця атака є спецоперацією Головного управління розвідки Міноборони України.