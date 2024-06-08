Авіація рф скинула бомби на школу на Харківщині. Фото: Офіс генпрокурора

https://racurs.ua/ua/n196132-voroja-aviaciya-rozbombyla-shkolu-na-harkivschyni-ie-zagyblyy-ta-poranena.html

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Російська армія продовжує знищувати мирні населені пункти у Харківській області.

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У суботу, 8 червня, близько 16.00 ворог скинув дві керовані авіаційні бомби на село Хотімля Старосалтівської територіальної громади. Внаслідок влучання зруйновано будівлю школи, пошкоджено магазин та приватні житлові будинки. Про це Харківська обласна військова адміністрація повідомила у Telegram.

Двоє місцевих жителів дістали поранення. Згодом стало відомо, що від отриманих травм одна особа загинула. Ще одну цивільну госпіталізували з травмами.

Нагадаємо, 31 травня російська авіація скинула дві керовані авіаційні бомби УМПБ Д-30 СН на місто Мирноград на Донеччині. Ворожі боєприпаси влучили в дитячий садок та багатоквартирні будинки. Внаслідок обстрілу п’ятеро громадян, які перебували у своїх оселях, отримали мінно-вибухові травми, різані рани тіла та осколкові поранення.