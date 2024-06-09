Україна отримує від Фінляндії новітню зброю. Фото:

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Армія України отримує новітнє озброєння від західних союзників.

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Зокрема, Фінляндія передає ЗСУ не тільки старі оборонні матеріали, що зберігаються на складах. Також українські військові отримують останні новинки фінської оборонної промисловості, частина з яких навіть перебуває ще на стадії розробки. Про це заявив глава відділу військової економіки Сил оборони Фінляндії генерал-лейтенант Мікко Хейсканен, передає Yle.

Відгуки про використання фінської продукції були позитивними, — зазначив посадовець.

Хейсканена розповів, що резерви на виробництво, зроблені Силами оборони для фінських компаній, можуть бути активовані для використання на підтримку України. Для цього потрібні тільки політична воля і додаткове фінансування.

Військові вважають, що досвід використання в Україні новітніх розробок буде корисним для розвитку новітньої фінської військової техніки.

Нагадаємо, фінський уряд активно допомагає Україні протистояти російській агресії. З початку повномасштабного вторгнення Фінляндія відправила в Україну 22 пакети оборонної допомоги, останній був у лютому 2024 року. Загалом вартість оборонних матеріалів, поставлених Фінляндією в Україну за час війни, перевищив 1,8 млрд євро.

Джерело: Yle