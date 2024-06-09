Український БпЛА уразив російського мисливця за дронами. Фото: НГУ

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Оператори українських БпЛА довели свій професіоналізм до такого рівня, що навіть знищують так званих російських мисливців за дронами.

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Зокрема, на Харківському напрямку окупант з антидроновою рушницею полював за українськими БпЛА, але сам став здобиччю пілотів ударних безпілотників другого окремого загону Центру спеціального призначення «Омега». Про це Національна гвардія України 9 червня повідомила у соціальній мережі Х.

Внаслідок скиду загарбник дістав поранення, а антидронова рушниця була знищена.

Як відомо, «Гострі Картузи» — це підрозділ безпілотних авіаційних комплексів, який входить до складу Національної гвардії України. Під час повторного вторгнення росіян на Харківщину ці оператори БпЛА відзначилися високою майстерністю.

Нагадаємо, на одному з напрямків оператори БпЛА 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ відшукали в густій посадці дві ворожі САУ й знищили ворожу артилерію.