Макрон і Байден підтримали створення фонду на 50 млрд дол. для України

https://racurs.ua/ua/n196152-makron-i-bayden-pidtrymaly-stvorennya-fondu-na-50-mlrd-dol-dlya-ukrayiny.html

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Президенти США і Франції Джо Байден та Еммануель Макрон підтримали використання прибутку від заморожених російських активів на користь України.

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Про це йдеться у спільній заяві, оприлюдненій на сайті Білого дому.

Також вони зобов’язались «підтримувати зусилля» щодо передачі активів в межах ЄС та G7.

За словами Макрона, він та Байден сподіваються, що всі члени G7 погодяться на 50 млрд дол. фонду солідарності для України.

Ці кошти будуть отримані з прибутку від заморожених російських активів (280 млрд), країни G7 зійшлися стосовно цього, заявляла агенція Bloomberg наприкінці травня.

Остаточне рішення буде ухвалено під час зустрічі 13−15 червня. США готові надати Україні кредит на суму 50 млрд дол., який погашатиметься коштом прибутку від заморожених російських активів, якщо Євросоюз продовжить антиросійські санкції на невизначений термін. Про це написала газета Financial Times.

За даними видання, обговорюватимуть цю пропозицію 5 червня на зустрічі міністрів фінансів країн ЄС.

Наразі санкції Євросоюзу продовжуються кожні півроку одноголосним рішенням.

Деталі кредиту — процентну ставку, терміни оплати та механізм видачі — у США планують ще уточнити.

США наполягають на досягненні угоди перед самітом G7, який запланований на наступний тиждень в Італії, йдеться у звіті видання.