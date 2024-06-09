Салліван - наступ на Харків зупинився після того, як США дозволили ЗСУ бити по території рф

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Збройні сили України скористалися дозволом США завдавати ударів західною зброєю по прикордонних територіях рф, після чого російський наступ у Харківській області зупинився. Про це в інтерв’ю телеканалу CBS 9 червня заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

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Він назвав «здоровим глуздом» згоду Джо Байдена на удари американською зброєю по території росії. Не було сенсу не дозволяти українцям стріляти через кордон, гарматами та гарматними позиціями, які стріляли по українцям, — сказав представник американської адміністрації.

І я зазначу одне: динаміка російської операції під Харковом зупинилася. Зараз Харків все ще залишається під загрозою, але росіянам не вдалося досягти суттєвого прогресу на землі в цьому районі в останні дні. І Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну в утриманні лінії фронту та відсічі агресивним російським військам.

Напередодні президент України Володимир Зеленський у щоденному зверненні заявив, що російський наступ у Харківській області провалився.

Важливий результат — те, що російській армії не вдалося реалізувати їхню Харківську операцію. Максимально їх зараз стримуємо та знищуємо російські підрозділи, які входять на нашу землю та тероризують Харківщину. Напрямок — посилено. І буде ще більш жорстким, — сказав він.

Як наголошував Джо Байден, ЗСУ отримали право завдавати ударів американською зброєю лише за цілями поблизу кордону у відповідь на російські атаки.