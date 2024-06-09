Вірменський посол з'їздив до Бучі та засудив російську агресію, Москва надіслала Єревану ноту протесту

https://racurs.ua/ua/n196163-virmenskyy-posol-z-yizdyv-do-buchi-ta-zasudyv-rosiysku-agresiu-moskva-nadislala-ierevanu-notu.html

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Влада росії вважає «недружнім кроком» поїздку посла Вірменії в Україну Володимира Карапетяна до міста Буча та його заяви про солідарність з українцями у боротьбі з російською агресією.

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Про це заявила офіційний представник МЗС рф, прес-алкаше Марія Захарова.

Карапетян відвідав Бучу 2 червня разом із головою адміністративного району Нор Норк міста Єревана Тиграном Тер-Маргаряном. Як повідомляло вірменське посольство, чиновники вшанували пам’ять мешканців Бучі, які загинули під час російської окупації 2022 року, та передали гуманітарну допомогу у вигляді медикаментів українським лікарям.

За словами Захарової, Москва направила до МЗС Вірменії ноту протесту через «у зв’язку з передачею допомоги на потреби ЗСУ та неприпустимими висловлюваннями на адресу росії».