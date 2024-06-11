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Ракурс
Білий дім зняв заборону на постачання американської зброї для 12 бригади НГУ "Азов"

Білий дім зняв заборону на постачання американської зброї для 12 бригади НГУ «Азов»

11 чер 2024, 08:08
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The Washington Post написало, що США зняли заборону на постачання зброї бійцям «Азова».


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Видання повідомляє про це із посиланням на Держдепартамент США.

Після ретельної перевірки українська 12-а бригада спеціального призначення «Азов» пройшла перевірку Ліхи, проведену Державним департаментом США, — йдеться у заяві.

«Закон Ліхи» забороняє надання американської військової допомоги іноземним підрозділам, поміченим у серйозних порушеннях прав людини. Держдепартамент не знайшов «жодних доказів» таких порушень.

Бригада «Азов» відома своєю обороною «Азовсталі» у Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Бійці бригади вважаються особливо ефективними на полі бою, — пише видання.

Нещодавно Денис Прокопенко закликав США скасувати заборону на передачу зброї «Азову», а відповідна петиція набрала 25 тис. голосів.

Нагадаємо, із 2017 року у низці Законів США міститься поправка: «Жодні кошти, надані цим Законом, не можуть бути використані для надання зброї, навчання або іншої допомоги батальйону „Азов“».

Запропонував цю поправку у 2015 році конгресмен від Демократичної партії Джон Коньєрс-молодший. У результаті Конгрес ухвалив її, оскільки тоді провідні медіа, зокрема журнал Foreign Affairs називали «Азов» «відверто неонацистським і фашистським».

Джерело: Ракурс


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