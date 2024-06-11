Білий дім зняв заборону на постачання американської зброї для 12 бригади НГУ "Азов"

https://racurs.ua/ua/n196199-bilyy-dim-znyav-zaboronu-na-postachannya-amerykanskoyi-zbroyi-dlya-12-brygady-ngu-azov.html

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The Washington Post написало, що США зняли заборону на постачання зброї бійцям «Азова».

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Видання повідомляє про це із посиланням на Держдепартамент США.

Після ретельної перевірки українська 12-а бригада спеціального призначення «Азов» пройшла перевірку Ліхи, проведену Державним департаментом США, — йдеться у заяві.

«Закон Ліхи» забороняє надання американської військової допомоги іноземним підрозділам, поміченим у серйозних порушеннях прав людини. Держдепартамент не знайшов «жодних доказів» таких порушень.

Бригада «Азов» відома своєю обороною «Азовсталі» у Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Бійці бригади вважаються особливо ефективними на полі бою, — пише видання.

Нещодавно Денис Прокопенко закликав США скасувати заборону на передачу зброї «Азову», а відповідна петиція набрала 25 тис. голосів.

Нагадаємо, із 2017 року у низці Законів США міститься поправка: «Жодні кошти, надані цим Законом, не можуть бути використані для надання зброї, навчання або іншої допомоги батальйону „Азов“».

Запропонував цю поправку у 2015 році конгресмен від Демократичної партії Джон Коньєрс-молодший. У результаті Конгрес ухвалив її, оскільки тоді провідні медіа, зокрема журнал Foreign Affairs називали «Азов» «відверто неонацистським і фашистським».