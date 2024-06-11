Володимир Зеленський висловився про мобілізацію. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n196224-zelenskyy-zrobyv-zayavu-pro-mobilizaciu-v-ukrayini.html

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Мобілізацію в Україні прокоментував президент Володимир Зеленський.

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Питання щодо мобілізації є в українському суспільстві, а сам процес триває з початку повномасштабної війни. Якщо громадяни хочуть зберегти свою державу, то треба її відстояти. Про це президент України Володимир Зеленський заявив 11 червня під час спільної прес-конференції з канцлером ФРН Олафом Шольцом.

Що стосується мобілізації, мобілізація у нас іде через воєнний стан. Іде з першого дня. Я бачу, що це питання є в суспільстві, не перший день війна. Але якщо ми хочемо зберегти нашу державу, то треба її відстояти, — зазначив глава держави.

Нагадаємо, 7 червня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, Кабінет міністрів узгодив рішення про бронювання 90% особового складу ДСНС та Нацполіції. Таким чином, 10% співробітників Держслужби з надзвичайних ситуацій мають вибір мобілізовуватися до лав ЗСУ, Нацгвардії або Держприкордонслужби. А 10% поліцейських, які підлягають мобілізації, можуть долучитися до бригади «Лють» або додатково створених трьох бойових бригад Нацполіції.