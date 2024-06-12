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Ракурс
Вибухи прогриміли в окупованому Донецьку. Фото: соцмережі

Потужні вибухи прогриміли в окупованому Донецьку (ФОТО)

12 чер 2024, 12:48
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Вибухи прогриміли в тимчасово окупованому Донецьку у середу, 12 червня.


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Прильоти відбулися по центрі міста, місцеві заявляли про роботу російської протиповітряної оборони. Наразі відомо, що вибухало Ворошиловському та Київському районах. Про це повідомив Telegram-канал «Новости Донбасса».

Зазначається, що в місцях прильотів розташоване, зокрема, управління Федеральної служби безпеки так званої Донецької народної республіки. Однак точне місце прильоту поки що невідоме.

А керівник окупаційної адміністрації Ясинуватої Дмитро Шевченко тим часом пожалівся на скидання боєприпасу БпЛА. Таким чином було пошкоджено систему електропостачання міста. Зараз Ясинувата перебуває без світла.

Вибухи прогриміли в окупованому Донецьку. Фото: соцмережі

Вибухи прогриміли в окупованому Донецьку. Фото: соцмережі

Вибухи прогриміли в окупованому Донецьку. Фото: соцмережі

Нагадаємо, 7 червня в окупованому Луганську українські ракети вдарили по ремонтній базі росіян, а частина вибухів пролунала біля казарм колишнього вищого військового училища штурманів.

Джерело: Ракурс


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