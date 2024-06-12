Норвегія виділяє 240 млн євро на посилення ППО України. Фото:

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Норвегії виділить гроші для посилення української протиповітряної оборони.

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Норвезький уряд виділить фінансовий пакет на посилення протиповітряної оборони та закупівлю 100 зенітних ракет до комплексів Patriot. У межах німецької ініціативи щодо посилення української ППО Осло надасть 240 млн євро. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Норвегії.

Зазначається, що з цієї суми 125 млн євро виділять на спільну закупівлю зенітних керованих ракет MIM-104. А решта грошей буде використана для майбутніх закупівель у межах німецької ініціативи.

Закупівля боєприпасів для ППО відбуватиметься спільно з Німеччиною, Данією та Нідерландами, які теж зробили свій фінансовий внесок.

Нагадаємо, 12 червня видання The New York Times повідомило, що президент США Джо Байден після низки важливих зустрічей ухвалив рішення про відправку Україні вже другого американського зенітно-ракетного комплексу Patriot. Цей крок було схвалено минулого тижня.