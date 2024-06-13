Росіяни намагаються бити касетними Х-101 по аеродромах: як виглядають суббоєприпаси, фото - Defense Express

https://racurs.ua/ua/n196268-rosiyany-namagautsya-byty-kasetnymy-h-101-po-aerodromah.html

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Росіяни намагаються бити касетними Х-101 по аеродромах: як виглядають суббоєприпаси.

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На збитих у ніч на 12 червня Х-101 були касетні бойові частини і мешканців Василькова, Глевахи та навколишніх сіл закликали не наближатися до суб-елементів.

Defense Express зазначає, що збиття ракети з касетною бойовою частиною не означає те, що ці субелементи детонують у повітрі. Саме тому район падіння таких ракети буде захаращений небезпечними касетними суббоєприпасами.

Вони виглядають, як металеві кулі або усічені циліндри з приблизним розміром близько 10 см у діаметрі. Мова йде про уламкові боєприпаси, які призначені для ураження легкої техніки на відкритих майданчиках, а також ефективні проти живої сили.

У таких суббоєприпасах може бути система автоматичного підриву за таймером, який спрацьовує через певний час. Саме тому наближатися до них вкрай небезпечно, а при виявленні необхідно викликати відповідні служби.