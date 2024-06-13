Власник скандального телефона зі “зливами” інформації НАБУ Юрій Голик виїхав з України через систему “Шлях” з довідкою про інвалідність

https://racurs.ua/ua/n196277-vlasnyk-skandalnogo-telefona-zi-zlyvamy-informaciyi-nabu-vyyihav-z-ukrayiny-z-dovidkou-pro.html

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Консультант Офісу президента і власник скандального телефона зі «зливами» інформації НАБУ Юрій Голик виїхав з України через систему «Шлях» з довідкою про інвалідність.

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Нині він перебуває в Австрії, пише «Дзеркало тижня» з посиланням на джерела у Держприкордонслужбі.

Голик виїхав через систему «Шлях» з довідкою про інвалідність та знаходиться в Австрії, — зазначив співрозмовник видання ZN.ua.

Джерела видання в НАБУ підтвердили, що тиждень тому детективи в рамках розслідування справи Резніченка/Голика (про виграні ТОВ «Будінвест інжиніринг» тендери на ремонт доріг у Дніпропетровській області на суму понад 1,5 млрд грн) провели обшук в основного фігуранта справи Валентина Резніченка у його машині. Після цього Юрій Голик справді міг залишити Україну.

НАБУ перевіряє через оперативні канали достовірність цієї інформації, оскільки прямого доступу до системи «Шлях» у бюро немає, — додало джерело.

Журналістка Тетяна Ніколаєнко нагадала, що Голик має громадянство Ізраїлю.

З посиланням на джерела, вона розповіла:

Голик був внесений у систему «Шлях» чотири рази Дніпропетровською ОВА (правда, дивно) за ініціативою БО БФ «Пісні, народжені в АТО». Останній дозвіл Голик отримав 11.04.2024 року, заявка чинна до 16.10.2024 року. Про витоки по справі Голика Семену Кривоносу доповіли 24 квітня.

Раніше під час обшуків у куратора «Великого будівництва» Юрія Голика детективи НАБУ знайшли в його телефоні внутрішні документи Бюро, апдейти по розслідуваннях та ухвали по справах бюро. Все те, що у Голика, як фігуранта розслідування, не повинно було опинитись у жодному разі. Інформацію Голику оперативно передавав його соратник Георгій Біркадзе.

Наявні листування вказують на можливу причетність до цих «зливів» вищого керівництва антикорупційного бюро. Та хто насправді був автором цих переписок?

Розслідувачі отримані скріни з вилучених айфонів Голика. Проаналізували їх. І знайшли декілька моментів, що ставлять під сумнів усі поширені (й логічні) версії щодо джерела витоку. Свої теорії ми спробували перевірити, зокрема, й на поліграфі, на який запросили самого Біркадзе.