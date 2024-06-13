Українському виданню погрожують після матеріалу про американських діячів, які вимагають припинити підтримку України

https://racurs.ua/ua/n196278-ukrayinskomu-vydannu-pogrojuut-pislya-materialu-pro-amerykanskyh-diyachiv-yaki-vymagaut-prypynyty.html

Ракурс

Команда агенції журналістики даних та громадської організації Texty.org.ua заявила про тиск і погрози від американців після публікації про те, як російські наративи поширюються в інформаційному полі США. У дослідженні згадуються конкретні люди та організації.

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Журналісти проаналізували політичне, медійне та експертне середовище в США в контексті підтримки України у війні з росією. І створили таблицю з переліком організацій та осіб, які виступають проти.

Ми проаналізували їхні аргументи, порівняли їх із поширеними російськими наративами та розвінчали ці наративи, підкріпивши свої тези аргументами й посиланнями на джерела, — пише редакція.

Усі дані взяли з відкритих, зокрема офіційних, джерел.

Ми не називаємо фігурантів цього дослідження ворогами України, не оскаржуємо і не засуджуємо їхнє право на свободу висловлювання, ми лише констатуємо факт, що вони виступають проти підтримки України й що аргументи, які наводить багато хто з них, співзвучні з наративами російської пропаганди щодо України, — пояснюють журналісти.

Після публікації директор Інституту Рона Пола Daniel McAdams оприлюднив допис у соцмережі Х та статтю на сайті Інституту, у якій заявив, що видання «Тексти», фінансоване американським урядом, створило hate list американських громадян.

На його думку, доказ фінансування урядом США — це те, що співзасновник видання проходив тренування в межах проєкту американського уряду TechCAMP. Насправді Анатолій Бондаренко у 2013, 2014 та 2015 роках виступав там у ролі тренера з дата-журналістики, пише видання.

Як пише Інститут масової інформації (ІМІ), далі все це почали поширювати інші консервативні видання, ультраправі та ліві американські активісти, атакуючи редакцію, авторів статті та висловлюючи погрози.

Конгресвумен Марджорі Тейлор Ґрін також назвала публікацію «списком ворогів» і заявила, що за ним стоїть президент України Володимир Зеленський.

Водночас 11 червня конгресвумен Марджорі Тейлор Ґрін також назвала публікацію списком ворогів і заявила, що за ним стоїть президент України Володимир Зеленський.

12 червня новинний сайт FOX news повідомив, що Сенатор Джей Ді Венс і член Палати представників США Метт Ґейтц закликали державного секретаря США Ентоні Блінкена надіслати їм інформацію про українську неурядову організацію Texty.org.ua до 28 червня. Також автори листа звернулися до Комітету з питань асигнувань Палати представників із проханням припинити підтримку Texty.org.ua Сполученими Штатами. У вівторок комітет ухвалив таку резолюцію, повідомляють «Тексти».

І звісно, Ілон Маск, який теж фігурує в дослідженні, відгукнувся на заклик конгресмена-республіканця позбавити організацію донорської підтримки та внести до списку терористичних.