Міносвіти затвердило механізм перезарахування оцінок із закордонних шкіл за 12-бальною системою

https://racurs.ua/ua/n196282-minosvity-zatverdylo-mehanizm-perezarahuvannya-ocinok-iz-zakordonnyh-shkil-za-12-balnou-systemou.html

Ракурс

Міністерство освіти та науки затвердило уніфікований механізм перезарахування оцінок із закордонних шкіл за нашою 12-бальною системою.

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Очільник МОН Оксен Лісовий 13 червня повідомив, що «тепер нарешті все стане набагато простіше: за спеціальною таблицею переводите, наприклад, польську оцінку добре на українську 8.

Якщо системи оцінювання різняться, як-от у Німеччині, де 1 є найвищим балом, тоді ставимо оцінку на користь учня, тобто 12.

Перелік охоплює 25 країн, зокрема США, Німеччину, Польщу. Для решти випадків склали окрему загальну таблицю.

Діти можуть одразу перезараховувати предмети, що збігаються з нашою програмою. Інші дисципліни, такі як українська мова, література, історія, вони вивчатимуть за скороченими програмами та складатимуть дистанційно.

Переглядайте таблиці можна за цим покликанням: https://bit.ly/45pEdbj

Учні можуть перезараховувати оцінки з предметів, спільних для обох країн. Решту предметів (українознавчий компонент) вони можуть вивчати відповідно до модифікованих (скорочених) програм і проходити оцінювання дистанційно. Раніше для учнівства була можливість перезараховувати оцінки, проте школи не мали чітких рекомендацій для їхнього переведення.

Як працюватиме нова система? Якщо, наприклад, учень чи учениця отримав/-ла оцінку «добре» (dobry) з математики в Польщі, то відповідно до таблиці переводимо цей результат в українську оцінку «8» з математики або алгебри / геометрії.

Якщо моделі оцінювання відрізняються, МОН рекомендує виставляти оцінку на користь учня. Наприклад, якщо учень чи учениця отримав/-ла в Німеччині оцінку «1» (дуже добре), що відповідає українському високому рівню, можна виставляти найвищу оцінку — «12».

Країни, представлені в таблиці: Словаччина, Болгарія, Литва, Бельгія, Фінляндія, Туреччина, Естонія, Ізраїль, Ірландія, Іспанія, США, Латвія, Швеція, Австрія, Швейцарія, Румунія, Норвегія, Канада, Німеччина, Польща, Чехія, Італія, Велика Британія, Нідерланди, Угорщина та Франція. Оцінки, отримані в інших країнах, потрібно переводити за загальною таблицею.

Учні, які одночасно навчаються в школі за кордоном і в закладі освіти України, мають можливість скласти річне оцінювання перед початком наступного навчального року з перезарахуванням результатів навчання за кордоном.