БпЛА атакували аеродром та нафтобазу в росії. Фото: соцмережі

https://racurs.ua/ua/n196302-vybuhy-grymily-v-troh-oblastyah-rf-bpla-atakuvaly-aerodrom-ta-naftobazu.html

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Атака дронів на російську федерацію відбулася вночі 14 червня.

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Зокрема, під атакою перебувала Ростовська область. Дрони били по Морозовську, у місті виникла пожежа. Через атаку безпілотників в Морозівському районі було порушено електропостачання. Про це губернатор Ростовської області Василь Голубєв повідомив у Telegram.

Як відомо, у місті Морозовськ розташований військовий аеродром, на якому базуються Су-34, Су-24 та Су-24М.

А у Воронезькій області БпЛА атакували нафтобазу та серйозно пошкодили резервуари з паливом. Як поінформував губернатор Воронезької області Олександр Гусєв, нафтобаза у Ліскінському районі була атакована з надмалої висоти. Було пошкоджено резервуари з паливом.

Місцеві жителі заявили про шість вибухів і потужні вибухові хвилі.

Гучно було й у Курській області росії. Як повідомив у Telegram губернатор Курської області Роман Старовойт, в регіоні працювали сили та засоби ППО через атаку безпілотників. За його словами, нібито збили п’ять дронів літакового типу. Місцеві мешканці повідомляли про вибухи в районі Курська.

Міністерство оборони росії прозвітувало нібито про збиття загалом 87 безпілотників.

Нагадаємо, 9 червня Збройні сили України вперше нанесли вогневе ураження військовим літаком цілі на території рф. Був атакований командний вузол у районі Бєлгорода, який Бєлгород знаходиться недалеко від кордону з північно-східною Україною.