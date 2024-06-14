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БпЛА атакували аеродром та нафтобазу в росії. Фото: соцмережі
Вибухи гриміли в трьох областях рф — БпЛА атакували аеродром та нафтобазуhttps://racurs.ua/ua/n196302-vybuhy-grymily-v-troh-oblastyah-rf-bpla-atakuvaly-aerodrom-ta-naftobazu.htmlРакурс
Атака дронів на російську федерацію відбулася вночі 14 червня.
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Зокрема, під атакою перебувала Ростовська область. Дрони били по Морозовську, у місті виникла пожежа. Через атаку безпілотників в Морозівському районі було порушено електропостачання. Про це губернатор Ростовської області Василь Голубєв повідомив у Telegram.
Як відомо, у місті Морозовськ розташований військовий аеродром, на якому базуються Су-34, Су-24 та Су-24М.
А у Воронезькій області БпЛА атакували нафтобазу та серйозно пошкодили резервуари з паливом. Як поінформував губернатор Воронезької області Олександр Гусєв, нафтобаза у Ліскінському районі була атакована з надмалої висоти. Було пошкоджено резервуари з паливом.
Місцеві жителі заявили про шість вибухів і потужні вибухові хвилі.
Гучно було й у Курській області росії. Як повідомив у Telegram губернатор Курської області Роман Старовойт, в регіоні працювали сили та засоби ППО через атаку безпілотників. За його словами, нібито збили п’ять дронів літакового типу. Місцеві мешканці повідомляли про вибухи в районі Курська.
Міністерство оборони росії прозвітувало нібито про збиття загалом 87 безпілотників.
Нагадаємо, 9 червня Збройні сили України вперше нанесли вогневе ураження військовим літаком цілі на території рф. Був атакований командний вузол у районі Бєлгорода, який Бєлгород знаходиться недалеко від кордону з північно-східною Україною.