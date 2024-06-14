Про бойову роботу російського ЗРК С-500 нічого невідомо, - Повітряні сили

https://racurs.ua/ua/n196318-pro-boyovu-robotu-rosiyskogo-zrk-s-500-nichogo-nevidomo-povitryani-syly.html

Ракурс

Бойову роботу ворожого ЗРК С-500 поки що не бачили. Не виключається, що російська пропаганда могла завищити показники цього ЗРК.

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Про це заявив речник українських Повітряних сил Ілля Євлаш.

За інформацією росіян, С-500 значно перевищує показники С-400 і може працювати в парі з різними комплексами. Тобто поєднуватися з тими самими С-300, С-400. Ну і звичайно, що може досягати більшої дистанції, на більші висоти працювати. Проте в бойовій роботі реально поки що ми не бачили його, — сказав він.

Голова ГУР МОУ Кирило Буданов в ефірі телемарафону повідомив про появу нових елементів С-500 у Криму.

Це в принципі буде їх дослідне застосування, — каже він.

Буданов додав, що російські окупанти продовжують використовувати Кримський міст для перекидання свого особового складу та деяких інших вантажів.

«Ракурс» писав, що перший та єдиний зенітний комплекс цього типу був переданий на озброєння російської армії в жовтні 2021 року. Тоді він заступив на бойове чергування, прикриваючи Москву та область.

Буданов зазначив, що на окупований півострів нині були перекинуті лише певні елементи системи, що може говорити про її застосування у неповному складі.

Концептуально розвиток ЗРК С-500 пішов по шляху розділення задач протиповітряної та протиракетної оборони, в наслідок чого до складу єдиного комплексу увійшли окремо протиповітряна та протиракетна частини з власними командними пунктами, радарами, пусковими установками та боєкомплектом.

Протиповітряна компонента комплексу продовжує використовувати зенітні ракети 40Н6 від ЗРК С-400, тому їх поява радикально не змінить стан справ. Водночас протиракетна частина С-500 може закрити виявлену низьку спроможність російських комплексів до перехоплення балістичних ракет, зокрема, ATACMS.

Зенітні протиракети 77Н6-Н комплексу «Прометей» є головною особливістю комплексу. Вони оснащені системою самонаведення на основі власного бортового радару з активною фазованою антенною решіткою.

Російські посадовці заявляли, що протиракети С-500 буцімто можуть перехоплювати об'єкти на відстані до 600 км та висоті до 200 км. Йдеться про балістичні та гіперзвукові цілі на швидкостях до 7 км/с.