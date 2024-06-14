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В Україні ліквідували мережу «громадських організацій» Медведчука, які готували держпереворот у 2022 році

В Україні ліквідували мережу «громадських організацій» Медведчука, які готували держпереворот у 2022 році

14 чер 2024, 16:56
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В Україні ліквідували мережу «громадських організацій» Віктора Медведчука, які готували держпереворот у 2022 році.


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Про це 14 червня повідомила Служба безпеки України (СБУ).

Суд заборонив і розпустив:

  • Міжнародна громадська організація «Ми народ України»;
  • Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнське гетьманське козацтво імені Івана Богуна»;
  • «Соборне козацтво»;
  • «Соборне козацтво» «Харківський округ»;
  • Соборне козацтво" «Баришівська станиця»;
  • «Соборне козацтво» «Київський округ»;
  • «Соборне козацтво» «Львівський округ»;
  • «Соборне козацтво» «Сумський округ».

Всього за позовом Мін’юсту заборонили 8 організацій. За даними слідства, вони мали брати участь у перевороті в момент вторгнення військ Росії в лютому 2022 року. Представники цих організацій планували в Києві «національні збори», під час яких хотіли висунути ультиматум владі, щоб та пішла у відставку. У разі відмови бойові групи мали захопити ключові держустанови.

СБУ завчасно зірвала ці плани і затримала трьох організаторів. Вони вже отримали тюремні терміни.

Джерело: Ракурс


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