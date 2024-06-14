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В Україні ліквідували мережу «громадських організацій» Медведчука, які готували держпереворот у 2022 році
В Україні ліквідували мережу «громадських організацій» Медведчука, які готували держпереворот у 2022 роціhttps://racurs.ua/ua/n196320-v-ukrayini-likviduvaly-mereju-gromadskyh-organizaciy-medvedchuka-yaki-gotuvaly-derjperevorot.htmlРакурс
В Україні ліквідували мережу «громадських організацій» Віктора Медведчука, які готували держпереворот у 2022 році.
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Про це 14 червня повідомила Служба безпеки України (СБУ).
Суд заборонив і розпустив:
- Міжнародна громадська організація «Ми народ України»;
- Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнське гетьманське козацтво імені Івана Богуна»;
- «Соборне козацтво»;
- «Соборне козацтво» «Харківський округ»;
- Соборне козацтво" «Баришівська станиця»;
- «Соборне козацтво» «Київський округ»;
- «Соборне козацтво» «Львівський округ»;
- «Соборне козацтво» «Сумський округ».
Всього за позовом Мін’юсту заборонили 8 організацій. За даними слідства, вони мали брати участь у перевороті в момент вторгнення військ Росії в лютому 2022 року. Представники цих організацій планували в Києві «національні збори», під час яких хотіли висунути ультиматум владі, щоб та пішла у відставку. У разі відмови бойові групи мали захопити ключові держустанови.
СБУ завчасно зірвала ці плани і затримала трьох організаторів. Вони вже отримали тюремні терміни.