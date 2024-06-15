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Рятувальники продовжують роботи на промисловому об’єкті, який був атакований рашистами 12 червня, фото: ДСНС

На Київщині ліквідовують наслідки триденної пожежі на промисловому об'єкті (ФОТО)

15 чер 2024, 14:26
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На Київщині продовжуються роботи на промисловому об'єкті, на котрому 12 червня внаслідок російської атаки спалахнула масштабна пожежа, котру вдалося ліквідувати лише сьогодні, 15 червня, вранці.


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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що станом на 12.00 сьогоднішнього дня на підприємстві проводиться охолодження та укладка пінної подушки.

На місці події залучено 38 одиниць техніки та 100 чоловік особового складу, — зазначають у ДСНС.

Рятувальники продовжують роботи на промисловому об’єкті, який був атакований рашистами 12 червня, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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