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Рятувальники продовжують роботи на промисловому об’єкті, який був атакований рашистами 12 червня, фото: ДСНС
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На Київщині продовжуються роботи на промисловому об'єкті, на котрому 12 червня внаслідок російської атаки спалахнула масштабна пожежа, котру вдалося ліквідувати лише сьогодні, 15 червня, вранці.
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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Зазначається, що станом на 12.00 сьогоднішнього дня на підприємстві проводиться охолодження та укладка пінної подушки.
На місці події залучено 38 одиниць техніки та 100 чоловік особового складу, — зазначають у ДСНС.
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