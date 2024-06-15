Командир "Азову" Денис Прокопенко подякував США за зняття заборони на постачання зброї підрозділу

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Командир бригади Нацгвардії «Азов» підполковник Денис Прокопенко подякував адміністрації президента США Джо Байдена, що зняла заборону на постачання зброї підрозділу.

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Ви всі — справжні друзі «Азову», наша надійна опора. «Азов» ніколи не забуде, що ви зробили для нас у складні часи. Ми виправдаємо покладену на нас відповідальність, і своєю дисципліною, стійкістю та хоробрістю в бою доведемо ефективність цього рішення. Колосальний бойовий досвід, який мають солдати, сержанти та офіцери «Азову», поєднавшись з сучасним американським озброєнням, стане смертоносною зброєю для ворогів України, — сказав Прокопенко.

Минулого тижня стало відомо, що США зняли заборону на постачання зброї «Азову».

Після ретельного вивчення 12-та бригада спеціального призначення «Азов» пройшла перевірку Ліхі, проведену Державним департаментом США.

«Закон Ліхі» забороняє надання американської військової допомоги іноземним підрозділам, які, за наявними даними, скоїли серйозні порушення прав людини.

Державний департамент не знайшов «жодних доказів» таких порушень, — йдеться в заяві.

В «Азові» вважають, що зняття заборони зробить підрозділ потужнішим, професійнішим та ще небезпечнішим для окупантів. Брехня про «Азов», котру кремлівський режим роками поширював на Заході, зазнала нищівного удару.

Отримання західної зброї та підготовки від США не тільки підвищать боєздатність «Азову», але, що найголовніше, сприятимуть збереженню життів та здоров’я особового складу бригади, — зазначили бійці.

Представник Держдепартаменту відмовився повідомити, коли було знято заборону і чи вже надійшла американська зброя до «Азову».