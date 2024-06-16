Білий дім відреагував на «мирні переговори» путіна. Фото:

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Пропозиції російського диктатора володимира путіна щодо мирних переговорів відкидають мораль та здоровий глузд.

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Єдиним ядром миротворчого процесу є Саміт миру України. А пропозиції Москви щодо «мирних переговорів» це не лише безвідповідально, але й відкидає Статут Організацію Об'єднаних Націй, основну мораль та здоровий глузд. Про це радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив на Саміті миру в Швейцарії.

Ми нещодавно почули візію Путіна щодо миру. Він сказав, що Україна не лише повинна відмовитися від територій, які Росія зараз окупувала, але й Україна повинна покинути додаткові суверенні території, перш ніж Росія погодиться вести переговори. Україна повинна роззброїтися, щоб Росія потім могла вести свою агресію знову. Це безвідповідально, це відкидає Статут ООН, основну мораль та здоровий глузд, — зазначив посадовець.

За словами Саллівана, український Саміт миру передбачає принципи Статуту ООН, міжнародного права, суверенітету, територіальної цілісності та неможливості завоювання однієї держави іншою.

Нагадаємо, президент країни-агресора росії володимир путін заявив, що Москва нібито готова до переговорів з Україною та робить «реальну мирну пропозицію». Диктатор висунув вимоги до України, зокрема щодо територіальних поступок, бо однією з умов є повне виведення українських військ із Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.