На військовому полігоні в Чехії здетонував невстановлений боєприпас

https://racurs.ua/ua/n196407-na-viyskovomu-poligoni-v-chehiyi-zdetonuvav-nevstanovlenyy-boieprypas.html

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У Чехії внаслідок вибуху боєприпасів на військовому полігоні постраждали дев’ятеро людей.

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У Чехії на військовому полігоні поблизу міста Лібава стався вибух боєприпасів, внаслідок якого постраждали щонайменше дев’ятеро людей, пишуть Novynki. cz та Idnes.cz.

У збройних силах Чехії назвали інцидент «серйозним», зазначивши, що зараз на місці вибуху працює військова поліція, за цим фактом порушено кримінальну справу. Вісім потерпілих було госпіталізовано до лікарень Оломоуца, а одному пораненому надають допомогу на місці.

Наприкінці квітня 2024 року слідство в Чехії підтвердило причетність спецслужб рф до вибухів на складах боєприпасів у Врбетіце

Чеські слідчі встановили, що головною метою агентів російської військової розвідки був зрив доставки зброї та боєприпасів в Україну та Сирію.

У чеському Центрі боротьби з організованою злочинністю імен виконавців не уточнили, але раніше слідчі називали відповідальними Анатолія Чепігу та Олександра Мішкіна.

Про те, що ці офіцери ГРУ причетні до вибухів, говорив також і голова чеської Служби безпеки та інформації Міхал Куделка.

Нагадаємо, влада Чехії у квітні 2021 року оголосила про вислання 18 російських дипломатів. Так Прага відповіла на ймовірну причетність Москви до вибуху на складі боєприпасів у селі Врбетіце в 2014 році.