Українська фехтувальниця Олена Кривицька відмовилася потиснути руку суперниці - росіянці, яка представляла Грузію

https://racurs.ua/ua/n196445-ukrayinska-fehtuvalnycya-vidmovylasya-potysnuty-ruku-supernyci-rosiyanci-yaka-predstavlyala.html

Ракурс

Українська фехтувальниця Олена Кривицька відмовилася потиснути руку суперниці — росіянці, яка представляла Грузію.

.

На чемпіонаті Європи з фехтування в Базелі після поєдинку, який Кривицька виграла з рахунком 15:9, українка відмовилася від рукостискання з уродженкою росії Майею Гучмазовою. Гучмазова відреагувала на це лайкою.

На відео нецензурна лексика.

На Чемпіонаті Європи з фехтування наша землячка вирішила повторити вчинок Ольги Харлан. Торік ця шаблістка відмовилася потиснути руку росіянці Анні Смирновій.

Гучмазова, яка виступає під прапором Грузії, не стримувала емоцій і не добирала слів.

Минулого тижня міжнародна федерація тенісу допустила росіян на Олімпійські ігри-2024. Зазначається, що на турнір поїдуть Данііл Медведєв, Андрєй Рубльов, Карен Хачанов та Роман Сафіуллін серед чоловіків, та Мірра Андрєєва, Дар’я Касаткіна, Людміла Самсонова та Єкатеріна Александрова серед жінок.

На літніх Олімпійських іграх у Парижі виступатимуть приблизно 40 росіян, повідомляли в The Guardian.

У грудні 2023 року МОК вирішив, що російські та білоруські атлети зможуть виступити в індивідуальних видах спорту в нейтральному статусі. Це означає, що такі спортсмени виступатимуть під олімпійським, а не національним прапором, а в разі їхньої перемоги не лунатиме гімн країни.