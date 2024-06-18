У мережі показали наслідки атаки безпілотників на НПЗ російського міста Азов, фото: «Схеми» / Planet Lab

https://racurs.ua/ua/n196448-u-mereji-pokazaly-naslidky-ataky-bezpilotnykiv-na-npz-rosiyskogo-mista-azov-foto.html

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Українські безпілотники пошкодили нафтобазу в Ростовській області росії у ніч на 18 червня, здійнялася пожежа. Про це свідчать супутникові знімки Planet Labs, які отримали журналісти «Схем», демонструють наслідки атаки українських безпілотників на нафтобазу у місті Азов Ростовської області, що сталася в ніч на 18 червня.

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Супутник зафіксував пошкодження резервуарів нафтобази «Азовпродукт». Через атакований російський термінал проходить до 60 тис. тонн нафтопродуктів на місяць. У цистернах на зберіганні одночасно може міститися до 30 тис. кубометрів нафтопродуктів. Щонайменше дві цистерни вже горять.

Згідно зі знімками, зробленими о 14.30 за Києвом, на території нафтобази триває пожежа. Однак, оцінити ступінь ураження нафтобази наразі складно, адже клуби диму обмежують видимість.

Нафтобаза, що зазнала уражень, відноситься до підприємства «Азовпродукт».

Офіційно в Україні цю атаку не коментували. Згідно з даними від поінформованого джерела «Схем» в силових структурах, в цій операції задіювали безпілотники Служби безпеки України.

В Міноборони рф про атаки на нафтобази мовчать. Губернатор Ростовської області повідомив, що в результаті атаки БПЛА в Азові зайнялись резервуари з нафтопродуктами, і на місці працюють пожежники.