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Ракурс
Українські БпЛА атакували НПЗ в росії. Фото:

Безпілотники вдарили по НПЗ у Краснодарському краї та Адигеї (ВІДЕО)

20 чер 2024, 09:19
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Атака дронів на російські нафтобази та нафтопереробні заводи відбулася вночі 20 червня.


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Безпілотники атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї РФ. Після вдалої атаки там виникла пожежа. Пропаганда стверджує, що цілі «були збиті», але уламки одного з БПЛА врізалися в цистерну, що спричинило загоряння. Про це повідомили російські Telegram-канали Baza, Shot, ASTRA.

Також повідомляється про нову нічну атаку безпілотників на нафтобазу «Лукойл» у селищі Енем в Республіці Адигея. Там спалахнула пожежа. Всього за вісім кілометрів знаходиться Афіпський НПЗ, де вирує пожежа.

Також росЗМІ заявили про удар по нафтобазі поряд із селом Платонівка у Тамбовській області. Після гучного вибуху спалахнув резервуар. А в будинках поряд із місцем прильоту повилітали шибки.

Тим часом Міністерство оборони росії стверджує, що нібито «знищило» шість дронів над Адигеєю, по три — над Брянською та Краснодарською областями та по одному над Ростовською, Бєлгородською та Орловською областями.

Нагадаємо, українські безпілотники атакували нафтобазу у місті Азов Ростовської області, що сталася в ніч на 18 червня. Супутник зафіксував пошкодження резервуарів нафтобази «Азовпродукт».

Джерело: Ракурс


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