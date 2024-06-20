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Російський агент готував ракетні удари по паливних базах на Запоріжжі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n196494-rosiyskyy-agent-gotuvav-raketni-udary-po-palyvnyh-bazah-na-zaporijji-foto.htmlРакурс
Служба безпеки України затримала агента російської ФСБ.
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Росіяни хотіли отримати інформацію про маршрути руху автоцистерн, в яких перевозять пальне для бойової техніки Сил оборони. Для отримання цих даних ворог залучив 47-річного безробітного жителя Запоріжжя. Зрадник об’їжджав територію обласного центру та його околиці, де фіксував геолокації логістичних складів. Про це 20 червня повідомив прес-центр СБУ.
Всі ці дані агент мав передати ворожій спецслужбі у вигляді відміток на гугл-картах з детальним описом потенційних цілей. Зловмисника затримали, коли він проводив дорозвідку поблизу об'єкта критичної інфраструктури. Докази його співпраці з ворогом знайшли під час обшуків.
Затриманому повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне ув’язнення.
Нагадаємо, СБУ зірвала спробу ФСБ росії отримати актуальні геолокації передислокованих заводів оборонно-промислового комплексу Запоріжжя. Ворог цікавився координатами цехів ПАТ «Мотор Січ» та ще одного машинобудівного заводу, які виробляють комплектуючі для авіації ЗСУ.