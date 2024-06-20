https://racurs.ua/ua/n196494-rosiyskyy-agent-gotuvav-raketni-udary-po-palyvnyh-bazah-na-zaporijji-foto.html

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Служба безпеки України затримала агента російської ФСБ.

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Росіяни хотіли отримати інформацію про маршрути руху автоцистерн, в яких перевозять пальне для бойової техніки Сил оборони. Для отримання цих даних ворог залучив 47-річного безробітного жителя Запоріжжя. Зрадник об’їжджав територію обласного центру та його околиці, де фіксував геолокації логістичних складів. Про це 20 червня повідомив прес-центр СБУ.

Всі ці дані агент мав передати ворожій спецслужбі у вигляді відміток на гугл-картах з детальним описом потенційних цілей. Зловмисника затримали, коли він проводив дорозвідку поблизу об'єкта критичної інфраструктури. Докази його співпраці з ворогом знайшли під час обшуків.

Затриманому повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, СБУ зірвала спробу ФСБ росії отримати актуальні геолокації передислокованих заводів оборонно-промислового комплексу Запоріжжя. Ворог цікавився координатами цехів ПАТ «Мотор Січ» та ще одного машинобудівного заводу, які виробляють комплектуючі для авіації ЗСУ.