Україна отримає F-16 влітку. Фото:

https://racurs.ua/ua/n196498-zavdannya-dlya-nadanyh-ukrayini-f-16-nazvalo-the-guardian.html

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Перші винищувачі F-16 піднімуться в небо над Україною вже влітку 2024 року.

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У Нідерландах розпочалася програма навчання українських інструкторів технічному обслуговуванню літаків, бо важливо навчити не лише пілотів, але й інженерів, які будуть надалі обслуговувати літаки. Про це заявив командувач Військово-повітряними силами Нідерландів Арнуд Столманн, передає The Guardian.

На думку експертів, у Києві вважають, що застосування F-16 у війні проти України змінить динаміку війни й змусить окупантів призупинити удари у прикордонних регіонах. Не виключено, що ЗСУ зможуть використати F-16 проти російських літаків, які випускають керовані авіабомби з відстані від 50 до 70 км. Таким чином, зокрема, можна буде захистити Харків.

Протягом останніх тижнів росія широко використовувала КАБи проти міста Харків, запускаючи бомби з літаків, які залишаються в російському повітряному просторі. Численні українські джерела повідомляли, що F-16 захищатимуть друге місто України від цієї зброї, — наголосили експерти.

У статті йдеться про те, що Нідерланди й Данія дозволили Україні використовувати F-16 проти російських літаків, навіть якщо вони знаходяться у повітряному просторі країни-агресора.

Нагадаємо, днями аналітик Гаазького центру стратегічних досліджень Фредерік Мертенс заявив, що Сили оборони України завдають успішних ударів по російському озброєнню на півострові та атакують Кримський міст, щоб порушити логістику окупантів. Таким чином Україна «готує ґрунт» для майбутніх повітряних ударів після прибуття винищувачів F-16.

Джерело: The Guardian