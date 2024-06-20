Усі країни НАТО схвалили кандидатуру Марка Рютте на посаду нового генсека

https://racurs.ua/ua/n196509-usi-krayiny-nato-shvalyly-kandydaturu-marka-rutte-na-posadu-novogo-genseka.html

Ракурс

1 жовтня закінчуються повноваження генсека НАТО норвежця Єнса Столтенберга.

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Раніше він оголосив, що не залишиться на посаді. Йому на заміну пропонували німкеню Урсулу фон дер Ляйєн. Але влада ФРН виступила проти.

Тоді найімовірнішим кандидатом став 57-річний прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Ще в лютому його висунула 21 із 32 країн-членів, у тому числі США, Німеччина, Велика Британія та Франція. Але деякі держави були проти. А за правилами НАТО для призначення генсека необхідне схвалення всіх країн.

У вівторок вето на фігуру Рютте зняли Угорщина, Словаччина та Туреччина. Сьогодні про це оголосила влада Румунії. Це остання країна, яка раніше була проти нідерландця. Цілком імовірно, що Рютте офіційно представлять як наступника Столтенберга вже наступного тижня.

Президент Румунії відкликав свою кандидатуру на пост генсека НАТО. Відтак цю посаду обійме прем'єр Нідерландів.