«Нафтогаз» запустив нову потужну свердловину в Україні

Нафтогаз» запустив нову потужну свердловину. Фото:

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В Україні запустили в роботу ще одну потужну свердловину, яка дає 439 тис. куб. м газу щодоби.

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Цю свердловину заклали як розвідувальну, щоб уточнити геологічну будову та оцінити газоносність відкладів одного з нещодавно відкритих покладів. Її глибина становить 5 км 767 м, а бурити її почали у вересні 2023 року. Роботи виконувало одне з відділень «Укрбургаз». Про це 21 червня повідомила прес-служба НАК «Нафтогаз України».

За словами керівника «Укргазвидобування» Олега Толмачева, газовики отримали позитивні результати на цій свердловині. У нового родовища є перспектива подальшого розвідувального розбурювання, щоб наростити сировинну базу та обсяги видобутку газу.

До речі, було завершено буріння ще двох розвідувальних свердловин на цьому родовищі. Наразі їх готують до випробування, — розповів Толмачев.

Нагадаємо, видання Bloomberg повідомляло, що в Євросоюзі зацікавлені у продовженні транзиту газу через Україну та рф, але не російського. Угода про транзит російського газу територією України спливає у 2024 році, але Київ не продовжуватиме її.