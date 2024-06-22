У мережі показали наслідки пожежі на нафтобазі в російському Азові після удару українського дрона

https://racurs.ua/ua/n196556-u-mereji-pokazaly-naslidky-pojeji-na-naftobazi-v-rosiyskomu-azovi-pislya-udaru-ukrayinskogo-drona.html

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У мережі показали наслідки пожежі на нафтобазі в місті Азов Ростовській області росії після удару українського дрона.

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Вогонь після удару 18 червня гасили три доби. Тепер, коли дим від пожежі розсіявся, супутникові знімки дозволяють побачити, що вигоріли три із шести ємностей із паливом, передає російська служба «Радіо Свобода».

Пожежі на нафтобазах в Азові Ростовській області росії є спецоперацією СБУ.

За даними джерела, гучно було в районі залізничної станції та біля порту, де розташовані нафтобази та паливні термінали, а після удару дронами там були пожежі.

Пожежу після влучання підтверджував й губернатор регіону Голубєв. Він повідомляв, що спалахнули резервуари з нафтопродуктами. Телеграм-канал Astra показував кадри, як стверджують, з місця.