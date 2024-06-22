Трамп лідирує в ключових штатах, які "вагаються" на президентських виборах у США

https://racurs.ua/ua/n196562-tramp-lidyruie-v-kluchovyh-shtatah-yaki-vagautsya-na-prezydentskyh-vyborah-u-ssha.html

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Дональд Трамп, за даними соцопитувань, лідирує в штатах, що «вагаються», які вважаються ключовими на президентських виборах у США.

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Згідно з опублікованим опитуванням американського інституту Rasmussen Reports, 46% громадян США наразі готові проголосувати на президентських виборах за Дональда Трампа, при цьому чинний президент Джо Байден може розраховувати на підтримку 36% виборців.

У той же час опитування, проведене інститутом Ipsos, показало, що в семи так званих штатах, що вагаються, Трамп, попри нещодавно винесений обвинувальний вирок у справі про «гроші за мовчання», обходить Байдена з результатом 37% проти 35%. Більшість респондентів, яка віддає перевагу Трампу, скаржиться на високий рівень інфляції, зростання цін та неконтрольовану міграцію.

У штатах, що «вагаються», на відміну від Нью-Йорка, який вважається оплотом демократів, або Техасу, де традиційно сильні республіканці, більшість голосів може переходити від однієї партії до іншої. Зазвичай, саме від голосування в таких штатах і залежить, хто стане наступним президентом США.

У той час, як команда Джо Байдена робить ставку на перевірених голлівудських зірок на зразок Джулії Робертс або Джорджа Клуні, команда Дональда Трампа працює з молодим поколінням. Так, нещодавно колишній президент США дав інтерв’ю ютуб-блогеру Логану Полу.

Наразі адвокати Трампа намагаються захистити його від звинувачень у тому, що він ховав документи, що містять секрети національної безпеки, у своєму маєтку Мар-а-Лаго у Флориді.