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Ракурс
Євро-2024 у розпалі - що потрібно Україні для виходу в плей-оф

Євро-2024 у розпалі — що потрібно Україні для виходу в плей-оф

23 чер 2024, 12:06
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Україна іде на останньому місці своєї групи після двох турів Євро-2024 з футболу — у збірної три очки, як і у всіх суперників.


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Це сталося після перемоги Бельгії 2:0 над збірною Румунії.

Перед останнім туром українці зберігають шанси фінішувати як на першому, так і на четвертому місці.

Турнірна таблиця групи Е:

  1. Румунія — 3 очки, +1 (різниця м’ячів)
  2. Бельгія — 3 очки, +1
  3. Словаччина — 3 очки, 0
  4. Україна — 3 очки, -2

Що потрібно Україні для виходу в плей-оф, проаналізували в «Суспільне. Спорт». Отож, українців влаштують такі варіанти:

  • перемога над Бельгією = гарантований фініш у топ-2 групи (6 очок).
  • нічия проти Бельгії ТА перемога Словаччини чи Румунії у паралельному матчі = третє місце (4 очки).
  • поразка від Бельгії ТА перемога Румунії у паралельному матчі = третє місце (3 очки).

Сценарій два і три не гарантує виходу у плей-оф, тоді потрібно враховувати інші команди, що займуть третє місце (далі виходять чотири з шести найкращих).

Матчі останнього туру (Україна — Бельгія та Словаччина — Румунія) відбудуться в середу, 26 червня, о 19.00 за Києвом.

Пряма трансляція гри України — на місцевих телеканалах Суспільного (на T2, кабельних мережах та IPTV, крім OTT-платформ). Слухайте гру наживо на Радіо Промінь.

Джерело: Ракурс


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