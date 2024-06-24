Російські загарбники продовжують обстрілювати Сумщину, фото: Zagorodna.com

https://racurs.ua/ua/n196617-rashysty-zdiysnyly-shist-obstriliv-prykordonnya-sumschyny-ova.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 24 червня, та зранку здійснили шість обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

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Про це повідомляє прес-служба Сумської ОВА.

Загалом було зафіксовано 19 вибухів.

Обстрілів зазнали: