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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 24 червня, та зранку здійснили шість обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
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Про це повідомляє прес-служба Сумської ОВА.
Загалом було зафіксовано 19 вибухів.
Обстрілів зазнали:
- Хотінська громада — ворог вдарив зі ствольної артилерії (три вибухи) та мінометів (два вибухи);
- Великописарівська громада — на територію громади росіяни скинули дві міни;
- Білопільська громада — здійснено скидання ВОГ з безпілотника (один вибух);
- Шалигинська громада — зафіксовано обстріл з АГС (дев'ять вибухів);
- Середино-Будська громада — відбулася атака FPC-дронів (два вибухи).
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