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Российские захватчики продолжают обстреливать Сумщину, фото: Zagorodna.com

Рашисты совершили шесть обстрелов приграничья Сумщины — ОВА

24 июн 2024, 10:25
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 24 червня, та зранку здійснили шість обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.


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Про це повідомляє прес-служба Сумської ОВА.

Загалом було зафіксовано 19 вибухів.

Обстрілів зазнали:

  • Хотінська громада — ворог вдарив зі ствольної артилерії (три вибухи) та мінометів (два вибухи);
  • Великописарівська громада — на територію громади росіяни скинули дві міни;
  • Білопільська громада — здійснено скидання ВОГ з безпілотника (один вибух);
  • Шалигинська громада — зафіксовано обстріл з АГС (дев'ять вибухів);
  • Середино-Будська громада — відбулася атака FPC-дронів (два вибухи).

Источник: Ракурс


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