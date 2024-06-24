США профінансують друк 3 млн книг для шкіл України

https://racurs.ua/ua/n196640-ssha-profinansuut-druk-3-mln-knyg-dlya-shkil-ukrayiny.html

Ракурс

Друк понад 3 млн підручників, які доставлять до 12 тис. шкіл, профінансує уряд США за посередництва агенції USAID.

.

Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, повідомляє «Голос Америки». Йдеться про підручники початкових класів на новий 2024 навчальний рік.

Радник Джо Байдена нагадав про руйнування однієї з найбільших в Україні типографій у травні цього року, яка серед іншого друкувала шкільні підручники та професійну літературу.

Як повідомив Голосу Америки виконавчий директор компанії «Фактор-Друк» Сергій Політучий, перед повномасштабним вторгненням типографія щомісяця друкувала мільйон — мільйон двісті книжок лише у твердій обкладинці, а також приймала замовлення із 16 європейських країн і часом зі США.

Станом на травень цього року типографія виробляла близько 40% усіх книг в Україні, включно з підручниками.

Російський обстріл знищив харківську типографію «Фактур-Друк», одну з найбільших друкарень Європи. Це частина знищення Росією друкарень у Харкові та інших містах України, яке триває. … Ударами по цих друкарнях Росія атакує систему освіти України. Ми не дозволимо Росії досягти успіху, — наголосив Салліван.

Історично переважна більшість поліграфічних потужностей України зосереджена саме в Харкові.

Раніше Фонд Говарда Г. Баффета оголосив, що допоможе відновити типографію, замінити обладнання «Фактор-Друк», і планує виділити на це щонайменше 8 млн дол.