Стратегію успіху України у війні проти рф озвучили в США. Фото:

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Сполучені Штати Америки розкрили своє бачення стратегії успіху України у війні з росією.

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Забезпечити успіх України у війні проти країни-агресора можна трьома діями. Необхідно позбавити Москву можливостей просуватися на сході, використовувати ближні вогневі рубежі та завдавати Україні економічних збитків. Про це заявив помічник Державного секретаря США у справах Європи та Євразії посол Джеймс О’Браєн, передає «Укрінформ».

Коли я говорю про стратегію успіху України зараз, йдеться про те, що потрібно зупинити спроби росії прорватися на сході. І це перший крок до успіху, — наголосив посадовець.

За його словами, позбавити росію шансів атакувати українську економіку та використовувати вогневі рубежі можна з достатнім забезпеченням ЗСУ засобами ППО та іншими озброєннями, яке дозволить Україні боротися протягом тривалого періоду.

За словами О’Браєна, настане момент, коли росія повинна буде замислитися, чи може вона просуватися далі.

Також визначення успіху України також полягає в тому, щоб країна могла врешті-решт контролювати всю свою міжнародно визнану територію.

Нагадаємо, 13 червня президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський підписали 10-річну двосторонню безпекову угоду, спрямовану на посилення захисту України від російських загарбників.