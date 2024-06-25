Дональд Трамп хоче змусити Україну до переговорів з росією. Фото:

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Команда Дональда Трампа розробила план припинення війни росії проти України.

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Два радники Трампа Кіт Келлог і Фред Фляйц, які обіймали посади керівників апарату Ради національної безпеки Трампа під час його президентства у 2017−2021 роках, представили йому цей план. Він передбачає, що у разі перемоги на виборах Трамп може зупинити постачання військової допомоги Україні, якщо та відмовиться від переговорів з росією. А Кремль попередять, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки України. Про це повідомило агентство Reuters.

Також план передбачає, що під час мирних переговорів повинно відбутися припинення вогню на основі наявних ліній зіткнення.

Основні елементи плану були викладені в загальнодоступній дослідницькій роботі, опублікованій «Інститутом політики «Америка понад усе», дружньому до Трампа аналітичному центрі, де Келлогг і Фляйц займають керівні посади.

Келлог переконаний, що в разі перемоги Трампа на виборах буде вкрай важливо швидко посадити рф та Україну за стіл переговорів.

Ми говоримо українцям: «Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться». А путіну ви кажете: «Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям все необхідне, щоб вбити вас на полі бою», — зазначив Келлог.

За словами Фляйца, план передбачає, що Україні не потрібно формально поступатися територією окупантам. Однак у команді Трампа не вірять, що Україна зможе відновити контроль над усією своєю територією в найближчій перспективі.

Фляйц наголосив, що Трамп ознайомився з їхньою стратегією і відреагував на неї позитивно.

Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що у разі обрання президентом закінчить війну в Україні за 24 години. Він наголошував, що Україні при цьому доведеться відмовитися від усіх чи частини окупованих територій.

Джерело: Reuters