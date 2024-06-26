Танкер в порту Маріуполя, фото: Петро Андрющенко

https://racurs.ua/ua/n196689-u-port-mariupolya-zayshov-rosiyskyy-tanker-foto.html

Ракурс

В акваторію порту тимчасово окупованого Маріуполя вчора, 25 червня, о 20.00 увійшов та став на шварт російський танкер.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, опублікувавши відповідно фото.

Він зазначив, що навпроти шварту танкера розташовані великі ємності, які було пошкоджено під час боїв за Маріуполь. Однак зараз вони в стані після ремонту та наново пофарбовані.

З урахуванням місця швартування та безпосередньої близькості вважаємо, що паливо зберігають саме тут. Для яких потреб — ну тут навіть речник ВМС погодився, що явно не для цивільного судноплавства, — наголосив Андрющенко.

Попереднього разу російський танкер заходив до Маріуполя 22 червня. З якою саме метою вони заходять по порту, наразі точно не відомо. За однією з висловлених Андрющенком раніше версій, вночі може здійснюватися перекачка палива на інше судно з метою подальшої заправки носіїв крилатих ракет «Калібр» в Азовському морі.