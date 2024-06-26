Митрополита УПЦ МП Іонафана, фото: «Антикор»

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Засудженого у серпні 2023 року до п’яти років ув’язнення за виправдовування російської агресії намісника Тульчинської єпархії у Вінницькій області митрополита УПЦ МП Іонафана передали росії, а також звільнили від кримінальної відповідальності в межах обміну.

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Про це повідомляє видання «Главком» з посиланням на адвоката Іонафана Ігоря Чудовського.

Відбування покарання для хворого на серце митрополита було тотожно смертній карі, — заявив адвокат. — Захист зробив усе можливе, щоб полегшити долю літньої хворої людини та військовослужбовців ЗСУ, які перебували у полоні.

За словами адвоката, митрополит також має намір оскаржити ухвалений йому раніше вирок у Верховному суді.

Видання з посиланням на дотичні до обміну джерела повідомляє, що обмін відбувся 22 червня на кордоні з Білоруссю. За Іонафана російська сторона віддала кількох військовополонених.

Цінність Іонафана у тому, що він пішов по обміну на декількох військовополонених українських захисників, котрі утримувалися у неволі в росії, — зазначив співрозмовник видання.

Зазначається, що ініціатором звільнення Іонафана була саме росія, зокрема відповідне офіційне звернення надійшло від патріарха РПЦ Кирила.

Також про передачу росії Іонафана 22 червня на своєму сайті повідомила Російська православна церква, опублікувавши новину про те, що той зустрічався з російським патріархом Кирилом.

Джерело: «Главком»