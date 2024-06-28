Процес вступу Грузії в ЄС де-факто зупинений через закон про «іноагентів»

https://racurs.ua/ua/n196757-proces-vstupu-gruziyi-v-ies-de-fakto-zupynenyy-cherez-zakon-pro-inoagentiv.html

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Процес вступу Грузії в ЄС де-факто зупинений через закон про «іноагентів». Про це заявили в Європейській раді. AFP пише, що ЄС може припинити фінансування сил безпеки Грузії, скоротити державне фінансування або розірвати контакти з країною на високому рівні. Закон про «іноагентів» зобов’язує некомерційні організації та медіа, які щонайменше на 20% фінансуються з-за кордону, подавати декларацію. У разі відмови їх штрафуватимуть. Закон ухвалили попри масові мітинги та вето президента. Саміт ЄС вирішив почати розробку нового режиму санкцій проти росії за підривну діяльність, що ведеться на території Євросоюзу. Про це йдеться у підсумковій заяві саміту.

Саміт ЄС також закликав активізувати постачання військової допомоги Україні та застеріг Грузію призупиненням процесу прийому до ЄС через закон про «іноагентів».

Крім того, резолюція ПАРЄ закликає Тбілісі скасувати закон про «іноагентів», який суперечить зобов’язанням Грузії перед Радою Європи. Депутати вважають, що закон дає владі важелі політичного контролю над громадянським суспільством.

27 червня У Грузії схвалили законопроєкти проти ЛГБТ у першому читанні. 19 законопроєктів «Грузинської мрії» спрямовані проти «пропаганди ЛГБТ» і на захист «родинних цінностей». А в Міжнародний день боротьби з гомофобією планують створити нове державне свято — «День святості сім’ї».